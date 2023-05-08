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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Kemal Derviş için taziye mesajı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Kemal Derviş için taziye mesajı

Politika Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in vefatına ilişkin taziye mesajını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in vefatına ilişkin taziye mesajını resmi Twitter hesabından paylaştı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

Deva Partisi Kemal Derviş Ali Babacan Demokrasi Politika Haberler

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