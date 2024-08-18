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Deva Partisi İstanbul Milletvekili Esen'den Bakan Göktaş'a teşekkür

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Esen, cezaevlerinde anneleriyle beraber olan 0-6 yaş çocuklar üzerine bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a sunduklarını belirtti. Esen, Bakan Göktaş'ın önerdikleri sosyal hizmet modelini olumlu bulduğunu ve uygulamaya geçireceklerini belirterek kendisine teşekkür etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada bir muhalefet milletvekili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a teşekkürlerini iletti. Götürdüğü önerinin Göktaş tarafından kabul edildiğini ve uygulamaya geçireceklerinin haberini alan Esen, "Görmek istediğimiz davranış bu" ifadelerini kullandı.

"TESPİT VE ÖNERİLERİMİZİ BAKANLIĞA SUNDUK"

İstanbul ve Ankara'da cezaevlerini ziyaret ettiğini ifade eden Esen, "Anneleriyle beraber olan 0-6 yaş çocukları ekibimle özellikle çalıştık. Tespit ve çözüm önerilerimizi yazdık. Bu raporları Adalet Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına sunduk. Çünkü ikisinin de yapması gerekenler var" dedi.

"MUHALEFETTEN GELEN ÖNERİYİ KABUL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Esen, sözlerinin devamında "Mahinur hanım, bizim onlara önerdiğimiz sosyal hizmet modelini olumlu buldu, geçtiğimiz günlerde onu uygulamaya geçireceklerinin haberini verdi. Ben çok teşekkür ediyorum, muhalefetten gelen öneriyi kabul etti. Görmek istediğimiz davranış bu. Biz de şimdi onu izlemeye devam edeceğiz" sözleriyle iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri arasında yaşanan bu olumlu gelişmeyi paylaştı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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