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DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

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Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nin ardından DEVA Partisi de AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, DEVA Partisi'nin yarın yapılacak AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine katılmayacağını duyurdu.

Ak Parti'nin 8. Olağan Kongresi, yarın gerçekleşecek. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Adında AK, ışığında istikbal" ana sloganıyla düzenlenecek kongreye, 1607 delegenin katılması bekleniyor. Kongre'ye ilişkin birçok iddia öne sürülürken; kongreye davet edilen siyasi partilere ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEVA PARTİSİ'NDEN KATILMAMA KARARI

Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından DEVA Partisi de kongreye katılmama kararı aldı. DEVA Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin 21 Şubat'a kadar yaptığı basın toplantılarında partilerinin davetli olmadığının vurgulandığını ancak 21 Şubat'ta geç bir saatte özel kalem üzerinden davet edildiklerini ifade etti.

Kısacık, "Davete teşekkürümüzle beraber, siyasi teamüllerin gerektirdiği usul, süre ve muhataplık ilkelerine uymayan bir şekilde yapılan bu davete Partimizin icabet edemeyeceği bugün kendilerine bildirilmiştir" sözleriyle daveti geri çevirdiklerini duyurdu.

DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

"SİYASİ TEAMÜLLERE UYGUN ETKİNLİKLERE AÇIĞIZ"

Kısacık ayrıca "Kuruluşundan bu yana 5 yıldır diyalog ilkesine bağlılığını ortaya koymuş DEVA Partisi, şimdiye kadar pek çok siyasi partiyle olduğu gibi, bundan sonraki süreçte AK Parti ile de siyasi teamüllere uygun çerçevede yapılacak bayramlaşma ve kongre gibi etkinliklere karşılıklı olarak katılıma açıktır" ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ DE KATILMAMA KARARI ALDI

Gelecek Partisi, yaptığı açıklama ile AK Parti 8. Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM'nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış "Güneş Motel" vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir" denildi.

DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldığını açıkladı. AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeniden Refah Partili altı belediye başkanına AK Parti rozetlerinin takıldığını hatırlatan Kılıç, "'Sandıkta alamadığınız belediyeleri masada aldınız helal olsun hayırlı olsun' demek için mi AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılacağız" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

Deva,Gelecek,Dem ve YRP gelmesin.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gelmeyin la biz bize yeterikkk

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Hirsiz hirsizin yanına gider

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Haber YorumlarıRevolver:

ne reklam yaptınız beee.. kongre falan yok, şov var. milletin parası nasıl ezilir onu gösterecekler...

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