DEVA Partili iki milletvekili Saadet Partisi'ne geçiyor

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin liderleri Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bir araya geldi.

DEVA PARTİLİ İKİ MİLLETVEKİLİ SAADET PARTİSİ'NE GEÇİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Saadet-Gelecek grubunun düşmemesi için istişarelerde bulunan üç lider nihai bir karara vardı. Görüşme neticesinde DEVA Partisi Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçeceği öğrenildi. İki milletvekilinin Saadet Partisi'ne geçmesiyle Saadet-Gelecek grubu düşmemiş olacak.

DİLEKÇELERİNİ HENÜZ SUNMADILAR

Konuya ilişkin bir televizyon kanalına konuşan Mehmet Emin Ekmen, dilekçelerini henüz TBMM'ye sunmadıklarını ancak geçici bir çözüm olarak bu yönde bir düşüncelerinin olduğunu söyledi.

NEDİM YAMALI İSTİFA ETMİŞTİ

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmiş ve bir gün sonra ise AK Parti'ye katılmıştı. Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Yamalı'nın istifasının ardından vekil sayısı 19'a düşen Saadet-Gelecek grubu düşme riski ile karşı karşıya kalmıştı.