DEVA Partili İdris Şahin'den, 6'lı Masa'yı terk eden Meral Akşener'e çağrı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'yı terk eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Şahin, "Öncelikle şunu söyleyelim Meral Hanım bu masanın gerçek sahibi. Dolasıyla ev sahibine 'buyur gel' demek gibi bir şey olmaz. Bugünkü toplantıda olmalarını canı yürekten isteriz. Bugün inşallah noktayı hep birlikte koyarlar diye düşünüyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'nın cuma günü yapılan 12. toplantısının ardından masadan ayrılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AKŞENER'DEN TARİHİ REST

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadaki liderlere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öneren Akşener, partisine yönelik dayatmalar olduğunu öne sürerek Türkiye tarihinde eşine az rastlanan bir rest çekti.

DEVA PARTİLİ İDRİS ŞAHİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Ankara kulisleri Akşener'in yeni yol haritasının ne olacağına yönelik iddialarla çalkalanırken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

"EV SAHİBİNE BUYUR GEL DEMEK GİBİ BİR ŞEY OLMAZ"

Şahin, "Öncelikle şunu söyleyelim Meral Hanım bu masanın gerçek sahibi. Sonuç itibarıyla Millet İttifakı'nın kurucuları başında. Dolayısıyla ev sahibine buyur gel demek bir şey olmaz" dedi.

"BUGÜN ORADA OLMASINI CANI YÜREKTEN İSTERİZ"

Şahin açıklamasının devamında şunları söyledi; "Perşembe günü zaten bu toplantının bitmediğini orada bir virgül konulduğunu bugün itibarıyla noktayı koyacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını kamuoyuyla paylaştık. Dolasıyla bu çalışmaların altında imzası olan evin gerçek sahibi Sayın Akşener'in elbette bugün orada olmasını canı yürekten isteriz. Bunun için davete de gerek yok. Bugün inşallah noktayı hep birlikte koyarlar diye düşünüyorum."