Üye Girişi
Haberler

DEVA Partili Ekmen: İktidara ve muhalefete sarı kart gösterin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, seçim çalışmalarını yürüttüğü Mersin'de seçmene demokratik hakkını kullanarak iktidar ve muhalefete gerekli tavrı göstermeleri çağrısında bulundu. Ekmen, halkla beraber siyaset yapmanın önemini vurguladı ve DEVA belediyeciliğinde buluşma çağrısı yaptı.

"HALKLA BERABER SİYASET YAPMAYA İNANDIK"

"Siyaseti hiçbir zaman sırça köşklerden, parti binalarından ibaret görmedik. Her zaman halk için halkla beraber siyaset yapmak gerektiğine inandık. Bu inançla hiç durmadan yorulmadan çalışmaya, güzel ülkemizin karış karış her yanını dolaşmaya devam ediyoruz." diyen Ekmen, birçok vatandaşımızla buluştuğunu; kimiyle göz göze geldiğini, kimiyle selamlaştığını, kimiyle çay içtiğini, sohbet ettiğini ifade etti.

"İKTİDARA VE MUHALEFETE SARI KART GÖSTERELİM"

Acıyı da sevinci de sokaklarda beraber yaşadık. Bu yolculukta birbirimize olan sevgimizi gördük. Türkiye'nin DEVA'ya olan ihtiyacını gördüğümüz gibi." diyen Ekmen, seçmene şu çağrıda bulundu: Gelin bu yerel seçimlerde liyakatsizliği, rantı, kötü düzeni yırtıp atalım. Tertemiz, dürüst ve liyakatli DEVA belediyeciliğinde buluşalım. Şimdi sokaktaki destekleri oya dönüştürelim, iktidara da muhalefete de sarı kartı gösterelim."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mehmet Emin Ekmen Milletvekili Deva Partisi Mersin Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title