DEVA Partili Ekmen'den "Yargı mağdurlarının sesini duyun" çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü sırada, iktidara yönetimde adil olun çağrısında bulundu. Hukuk sisteminde istikrar sağlanmadan fiyat istikrarından söz edilemeyeceğini belirten Ekmen,yargı mağdurlarının yaşadıkları haksızlıkları dile getirdi ve iktidar milletvekillerini empati kurmaya davet etti.

"HUKUKTA İSTİKRAR SAĞLANMADAN FİYATTA İSTİKRAR OLMAZ"

Bu teklif metnine baktığımızda, amacın enflasyonla mücadele, yani bir fiyat istikrarı sağlamak olduğu anlaşılıyor diyen Ekmen, "defalarca kez ifade ettiğimiz gibi piyasalarda fiyat istikrarı sağlamanın yolu hukukta istikrar sağlamaktan geçmektedir" dedi. İktidar milletvekillerini empati kurmaya davet eden Ekmen,AK Parti milletvekilleri arasında hukuki müktesebatına güvendiğim, vicdan ve ahlaklarına inandığım arkadaşları şöyle bizim yargı dünyamızın bazı uygulamalarında kısa bir tura çıkartmak istiyorum ve kendilerini yine kendi kabulleri ve değer yargılarıyla ya bir sosyal deneye ya da bir empatiye tabi tutmalarını rica ediyorum." sözlerini kullandı.

"VİCDANINIZIN GEREĞİ NEYSE ONU YAPIN"

DEVA Partisi Milletvekilleri Sayın Mustafa Yeneroğlu ve İdris Şahin ile Adalet Bakanlığı önünde Emine Şenyaşar anneyi ziyaret ettiğini belirten Ekmen, yaşanan mağduriyeti şöyle ifade etti: Emine Şenyaşar ve çocuklarının maruz kaldığı hukuksuzluk burada defalarca konuşuldu, bu devletin bir ayıbıdır. Evinde otururken maruz kaldıkları zulmün hesabını verdikten sonra yargı yoluyla gidilip özür dilenmesi gereken bir kadın, 106 gündür Adalet Bakanlığının önünde nöbet tutuyor. Bence Emine Şenyaşar'ı ya da Ferit Şenyaşar'ı dinlemeyin; dönemin savcısını, başsavcısını, emniyetçisini, valisini, hatta AK Partili milletvekillerini dinleyin ve sonra vicdanınızın gereği neyse onu yapın.

Ekmen, yanlış hukuki uygulamaların mağduru asker bir evladın annesi olan Sevinç Hanım'ı da Genel Kurul'da "Emine Şenyaşar'ın hemen yanında Kursiyer Teğmen Murat Çakır'ın annesi Sevinç Hanım var. Askerî öğrenciler için Yargıtay'da verilen bozma kararının onlar için de geçerli olmasını diliyorum. Aranızda, FETÖ'cü olup yakınlarınızdan yargılanmış olan AK Partili arkadaşlardan kendilerini Kursiyer Teğmen Murat Çakır'ın annesi Sevinç Hanımın yerine koymalarını rica ediyorum." ifadeleriyle gündeme getirdi.