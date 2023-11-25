DEVA Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'den Diyanet İşleri Başkanlığına eleştiri

DEVA Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerinde; "Maalesef, son birkaç yılda hutbelerin siyasi mesaj verdiğine dair çok ciddi şikayetler alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı acaba cami cemaatinin bu hutbeleri dinledikten sonra nasıl bir hissiyatla camiden ayrıldığına dair bir çalışma yapmakta mıdır? Bu çalışmaların neticesini hutbelerin içeriğine yansıtmakta mıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleriyle 2024 yılı Gelir Bütçesi, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. Görüşmelerde söz alan DEVA Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, şunları kaydetti:

"BÜTÇENİN GEÇMİŞTE EN AZ İKİ KERE EK BÜTÇEYLE DÜZELTİLDİĞİ, AFAKİ RAKAMLARLA GEÇİŞTİRİLMİŞ OLDUĞU VE TEKNİK ANLAMDA SAMİMİYET İLKESİNE AYKIRI BİR ŞEKİLDE DÜZENLENDİĞİ ELEŞTİRİLERE NE DERSİNİZ ACABA?"

"Muhalefetin söz hakkı elde edebilmek için kullandığı araştırma önergeleri otomatiğe bağlı bir şekilde reddediliyor. Halbuki, çok önemli konular da gündeme geliyor. Bu araştırma önergelerinin bir kısmının kabulü belki yasamadaki total milletvekili potansiyeli ile -muhalefet ve iktidar farkı gözetmeksizin- yürütme arasında bir bağ kurulmasını sağlayabilir. Bu dönemde kabul edilen tek araştırma komisyonu balıkçılıkla ilgili bir araştırma komisyonu oldu. Lütfen, listeye şöyle bir bakınız, eminim ki bugüne kadar reddedilen 50'ye yakın araştırma komisyonu kurulması önergesinin en az 10'unda sizin de 'Evet, bu konuya bir eğilmemiz gerekir' diyeceğinizi düşünüyorum ben. Bu otomatik red yerine acaba seçilerek de olsa hem yasama ile yürütme arasındaki bağ hem de toplumun belli sorunlarının gündeme alınması noktasında bir çalışma yürütülemez mi? Bunları size söylüyorum çünkü bu politikalara karar veren, aynı zamanda AK Partı'nin Genel Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanına bir şekilde seslenme imkanımız yok, sizin buradaki mesajları Sayın Cumhurbaşkanına ileteceğinizden de endişem yok. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bütçenin geçmişte en az iki kere ek bütçeyle düzeltildiği, afaki rakamlarla geçiştirilmiş olduğu ve teknik anlamda samimiyet ilkesine aykırı bir şekilde düzenlendiği ve bunun da öngörülebilirlik açısından zorluklar yaratıp, itibar zedelenmesi yarattığı hususundaki teknik eleştirilere ne dersiniz acaba?

"KDV ARTIŞI GETİRİRKEN KURUMLARIMIZIN HANGİ KALEMLERDE NASIL TASARRUFTA BULUNDUĞUNU ÖĞRENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Bir başka konu, 2021 ve 2023 yıllarında yayınlanmış tasarruf genelgeleri var. Genelgeler yayınlanıyor, çok iyi ama biz hala valileri A8'e binerken görüyoruz, biz hala bürokraside büyük bir israf görüyoruz. Bu genelgelerin takibi hususunda Meclisi bilgilendirmeniz mümkün mü? 2023 genelgesi daha tutuyor ama 2021 hakkında elimizde hangi çıktılar var? Hangi kurum hangi kalemden nasıl tasarrufta bulunmuş? Biz temizlik malzemelerine dair KDV artışı getirirken kurumlarımızın hangi kalemlerde nasıl tasarrufta bulunduğunu öğrenmeye ihtiyacımız var.

"SİZDEN İSTİRHAMIM, BU YILIN BÜTÇESİNİ DAĞITIRKEN SON 22 YILDA MERSİN'İ, İZMİR VE ANTALYA GİBİ İKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE KIYASLAYARAK HAK ETTİĞİ BÜTÇEYİ AYIRMANIZDIR"

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, son iki konuya değineceğim: Burada, heyetinizde Diyanet İşleri Başkanlı'ğından kıymetli temsilciler var. Ben de dinimiz diyeceğim yani din demek de yeterli olabilir ama inandığım dinin gündelik siyasi tartışmaların üzerinde yürütülmesi lazım. Maalesef, son birkaç yılda hutbelerin siyasi mesaj verdiğine dair çok ciddi şikayetler alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı acaba cami cemaatinin bu hutbeleri dinledikten sonra nasıl bir hissiyatla camiden ayrıldığına dair bir çalışma yapmakta mıdır? Bu çalışmaların neticesini hutbelerin içeriğine yansıtmakta mıdır? Ben 48 yaşındayım, herhalde otuz beş yıldır camilere gidiyorum, her hafta bir yere yardım toplanıyor, iddia ediyorum bu otuz sekiz yılda iki kere makbuz gördüm. Niçin oraya bir makbuz sistemi oturtulmaz? Parayı toplayan nereye topladığını bilir, veren nereye verdiğini bilir. İstanbul Fatih Camisi'nde yirmi iki yıl düzenli olarak bu yardım paralarına el konulduğu gerekçesiyle savcılık soruşturması var. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Mersin ilinin milletvekiliyim, sizden istirhamım, bu yılın bütçesini dağıtırken son 22 yılda Mersin'i, İzmir ve Antalya gibi iki büyükşehir belediyemizle kıyaslayarak hak ettiği bütçeyi ayırmanızdır."