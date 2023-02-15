Destici:  Seçim yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra karar verilir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin erteleneceği iddialarına ilişkin, "Demokrasinin gereği neyse o yapılacaktır. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir. Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, geçen hafta Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin yaşandığını ve deprem bölgesinde arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ümitler tükenene kadar arama-kurtarma çalışmaları devam edecektir. Her bir hayat hepimiz için çok önemli. Devlet, ülke, camia olarak arama- kurtarma çalışmalarını elbette sürdüreceğiz, enkazları temizleyeceğiz. Yıkılan binalar yerine sağlam zeminlere şehirlerimizi, geleceğimizi yeniden kuracağız. Deprem kuşağındaki tüm illerde binaların depreme dayanıklılığını kontrol etmek durumundayız. Artçı depremlerin yeni kayıplara neden olmaması için son derece dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.

Destici, seçimlerin deprem felaketi nedeniyle erteleneceğine yönelik iddialarla ilgili de "Cumhuriyet döneminin en ağır felaketini yaşadığımızı biliyoruz. Şu anda kimsenin seçimle ilgili gündemi endişesi olmaması gerekir, bütün gündemimizin enkazda bulunan vatandaşlarımız ve şehirleşme olmalıdır. Başta 11 ilimiz olmak üzere seçimin sağlıklı şekilde yapılacağı şartlar yerine getirilecektir. Demokrasinin gereği neyse o yapılacaktır. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir ama şu anda seçim düşünecek durumda değiliz. 85 milyonun önceliği öncelikle yaraların sarılması, bölgelerin hızla normalleştirilmesidir. Seçimler; anayasa, yasalar, hukuk ve demokrasi, afet de değerlendirilerek bir zamanda mutlaka yapılacaktır" diye konuştu.