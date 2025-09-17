Destici: Kılıçdaroğlu'nun mezhebi anlayışının malzeme yapılmasını şiddetle kınıyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eleştiri yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Alevilik ve aileviler milletimizin ve ülkemizin değeridir. Bu yöndeki ifadeleri ve ifadelerin sahiplerini şiddetle kınıyor, yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz. Sadece Kılıçdaroğlu'na hakaret değil, bu aynı zamanda tüm alevi camiasına da yapılmış bir kötülüktür" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, "İsrail Savunma Bakanı'nın 'Gazze'yi yok edeceğiz' şeklindeki sözleri, dünyaya açıkça bir tehdit ve soykırımın itirafıdır. İslam dünyasına tehdittir. Bu saldırılar, insanlık değerlerini, uluslararası hukuku ve vicdanı ayaklar altına almaktadır. Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar katledilmektedir. İnsanların evlerinden zorla çıkarılması, göçe zorlanması asla kabul edilemez. Burada bir savaş değil, topyekün bir yıkım ve dünyanın gözü önünde soykırım yapılmaktadır. Büyük Birlik Partisi olarak, her zaman Filistin halkının yanındayız. Bu mesele sadece Gazze'nin değil, sadece Kudüs'ün değil; insanlığın, vicdanın, ümmetin meselesidir. Sessiz kalmak zalimin safında yer almaktır. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Bugün sessiz kalan İslam ülkelerinin sözde liderleri açıkça terörist soykırımcı İsrail'in safında yer almaktadırlar. Terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik bu yeni kara saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Uluslararası toplum, artık iki yüzlü tavrını bırakmalı, bu zulme karşı net bir duruş sergilemelidir. BM ve uluslararası kurumlar, sadece açıklama yapmakla yetinmemeli, fiili yaptırımlarla İsrail'i artık durdurmalılar. Biz de millet olarak devletimizin bütün kurumlarını Filistin davasında daha etkin adımlar atmaya çağırıyoruz. Bugün Gazze'de akan kan, yarın insanlığın ortak vicdanını boğacaktır. Tarih, bu zulme sessiz kalanları da en az zalimler kadar yargılayacaktır. Türkiye ve Büyük Birlik Partisi olarak biz susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Filistin halkının yanında, Kudüs'ün davasının arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'NUN, ERDOĞAN'I HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI PROVOKATİF BİR NİTELİK TAŞIMAKTADIR'

Destici, "İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları, diplomatik teamüllere aykırı, sorumsuz ve provokatif bir nitelik taşımaktadır. Kudüs'ün sadece İsrail'e ait olduğu yönündeki beyanları, tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, bölgesel barışa ve küresel istikrara da zarar vermektedir. Netanyahu'ya şunu söylemeliyiz; senin gördüğün rüyayı gören ataların, dedelerin binlerce yıl önce bu topraklardan çıkarıldılar, aynen bugünkü gibi davrandığınız için. ve o topraklara geri dönüşünüz 2 bin yılınızı aldı. O da Osmanlı'nın himayesiyle. Sizi soykırımdan kurtarması ile oldu. Bu sefer öyle bir gidersiniz ki, kıyamete kadar artık o toprakların yüzünü dahi göremezsiniz. Katil Netanyahu'nun sözlerinin, sadece güncel siyasi tartışmalarla değil, daha derin ve kaygı verici bazı hesaplarla da bağlantılı olabileceği ihtimali dikkat çekicidir. Doha'da yapılan temasların ardından böylesi bir çıkışın gelmesi, bölgede bazı mahrem bilgilerin farklı odaklara aktarılmış olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Eğer bu tür girişimler doğruysa, bu durum yalnızca Türkiye açısından değil, bölgenin tamamı açısından büyük bir güven sorunu meydana getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kudüs meselesine daima uluslararası hukuk, tarihi sorumluluk ve insani vicdan penceresinden bakmaktadır. Kudüs, hiçbir şekilde tek taraflı politikaların ve dar siyasi çıkarların konusu olamaz. İnanıyoruz ki; Türkiye, Kudüs'ün barış ve adalet temelinde korunması yönündeki kararlı duruşunu sürdürecektir. Filistin halkının haklı davası, uluslararası toplumun ortak vicdanı olmaya devam edecektir. Bölgedeki tüm aktörleri, provokatif söylemlerden uzak durmaya, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya ve barışa hizmet edecek sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin davasının ve Kudüs'ün kutsiyetinin yanında duracak, uluslararası toplumla birlikte kalıcı barış için çalışmaya devam edecektir. Bu topraklarda zulmün sonu vardır. Hiçbir ihanet, hiçbir gizli ajanda Türkiye'yi Kudüs davasından uzaklaştıramaz. Büyük Birlik Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında hedef alınan bu saldırıyı aynı zamanda Türkiye'nin kendi iradesine yapılmış saymakta ve bu sebeple de en güçlü şekilde kınamaktayız" dedi.

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel 'Sumud Filosu', yalnızca bir yardım girişimi değil; insanlık vicdanının hala ayakta olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir. Bugün, dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler, hayatlarını riske atarak, açlıkla, susuzlukla ve yıkımla mücadele eden Filistin halkına el uzatmaktadır. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak çağrı, uluslararası hukuka ve insancıl değerlere sahip çıkılması bakımından son derece anlamlıdır. Bizler de bu çağrıyı kuvvetle destekliyor; her türlü yasa dışı engellemenin ve şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu vurguluyoruz. Gazze'ye gitmekte olan yardım filosu, aslında sadece gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri taşımamaktadır. O filolar, aynı zamanda insanlığın onurunu, adalet duygusunu ve merhametini taşımaktadır. O gemiler, suskun kalmış devletlerin sessizliğini aşan bir vicdan haykırışıdır. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu girişime yönelik her türlü saldırı ve engelleme, yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlık değerlerine yapılmış bir saldırı olacaktır. Türkiye olarak bu dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona yardım götüren kişi, kurum ve oluşumların arkasındayız. Mazlumlara ulaşacak her yardımı vicdanımızın ve inancımızın bir gereği olarak destekliyoruz. Bugün Gazze'deki bir çocuğun açlığına sessiz kalanlar, yarın kendi vicdanlarının sessizliğiyle yüzleşeceklerdir. İnsanlık, ancak dayanışma ile ayakta kalabilir. Türkiye, bu dayanışmanın öncüsü olmaya, Filistin'in yanında olmaya ve küresel vicdanı diri tutmaya devam edecektir."

Destici, "CHP'nin, yönettiği belediyeler ve geçmişte yaptığı kongrelerle ilgili bir yargı süreci devam ediyor. Biz de herkes gibi savcıların iddialarını, sanıkların savunmalarını takip ediyor, neticede yargının vereceği kararı bekliyoruz. İlk günden beri, problemlerin hukuk içerisinde çözülmesi, masumiyet karinesinin korunması, yargı sürecinin olabildiğince şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili hassasiyetlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Olabildiğince objektif ve tarafsız bir şekilde gelişmeleri izliyoruz ve itidalli davranıyoruz. Bir ayrıntıyla ilgili birkaç cümle söyleme mecburiyeti hissettim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamu görevlisi, milletvekili ve genel başkan olarak görev yaptı. Doğal olarak bu görevlerle ilgili, sayısız kararın ve açıklamanın altında imzası vardır. Her kararı ve her beyanı eleştirilebilir. Yaptığı uygulamalar eleştirilebilir, tarzı eleştirilebilir, üslubu eleştirilebilir; bu görevlere talip olmak ve bu görevleri kabul etmek, zaten doğası gereği eleştirilmeye ve tartışılmaya razı olmak anlamına geliyor. Eleştiri yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Alevilik ve aileviler milletimizin ve ülkemizin değeridir. Alevilik üzerinden yapılacak suçlamalar, hakaretler, ifade eden ya da muhatabı kim olursa olsun alçaklıktır. Bu üslup, milletimize de ülkemize de düşmanlıktır ve hiçbir şekilde hoş görülemez, hoş göremeyiz. Bu yöndeki ifadeleri ve ifadelerin sahiplerini şiddetle kınıyor, yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz. Sadece Kılıçdaroğlu'na hakaret değil, bu aynı zamanda tüm alevi camiasına da yapılmış bir kötülüktür" ifadelerini kullandı.