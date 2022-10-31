Destici: Hazine yardımının kaldırılması ile ilgili başvuruda bulunacağız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Anayasa Mahkemesi'ne yılbaşından önce 2 konuda başvuruda bulunacağız.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Anayasa Mahkemesi'ne yılbaşından önce 2 konuda başvuruda bulunacağız. 1'incisi partilere hazine yardımının toptan kaldırılmasıyla ilgili, 2'ncisi de HDP'ye verilen yardıma tedbir konulmasıyla ilgili" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı tesisteki izlenimlerini aktaran Destici, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Togg'un fiyatının henüz telaffuz edilmediğini aktaran Destici, herkesin kafasında bir rakam dolaştığını da söyledi.