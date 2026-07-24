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BBP Başkanı Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i andı

BBP Başkanı Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i andı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 31. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, onun hak, hukuk ve kimlik mücadelesini rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, mücadelesinin Batı Trakya Türklerinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini ifade etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31'inci yıl dönümünde andı.

BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hak, hukuk ve kimlik mücadelesine adamış, inancından, davasından ve Türklüğünden asla taviz vermemiş büyük dava adamı Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31'inci yıl dönümünde rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Dr. Sadık Ahmet aramızdan ayrılmış olsa da ortaya koyduğu mücadele, cesareti ve kararlılığı Batı Trakya Türklerinin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Onun aziz hatırası, Türk milletinin hafızasında daima yaşayacaktır. Bu vesileyle başta kıymetli ailesi olmak üzere Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza sabır ve istiklal diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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