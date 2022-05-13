Destek açıklamasından sonra Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na sarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından İstanbul'a giderek İl Başkanlığı önünde bir konuşma yaptı. CHP liderinin yanında Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu.

"HERKES DUYSUN CANAN BİZİMDİR"

Kılıçdaroğlu, "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi.

"MİLLETİN SESİ" MİTİNGİNİ İSTANBUL'DA YAPACAKLAR

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta yapılması planlanan "Milletin Sesi" mitingini artık Bursa'da değil İstanbul'da yapma kararı aldıklarını da bildirdi.

KONUŞMASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından duygulanan Canan Kaftancıoğlu, CHP liderine sarıldı. O anlar bina önündeki kalabalık basın mensubu ve vatandaşlar tarafından kare kare görüntülendi.