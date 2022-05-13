Destek açıklamasından sonra Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na sarıldı
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Dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. İl binası önünde kurulan kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, bu sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından İstanbul'a giderek İl Başkanlığı önünde bir konuşma yaptı. CHP liderinin yanında Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi.
Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta yapılması planlanan "Milletin Sesi" mitingini artık Bursa'da değil İstanbul'da yapma kararı aldıklarını da bildirdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından duygulanan Canan Kaftancıoğlu, CHP liderine sarıldı. O anlar bina önündeki kalabalık basın mensubu ve vatandaşlar tarafından kare kare görüntülendi.