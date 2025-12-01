Derya Yanık: Cezaevlerinde İnsan Haklarına Duyarlı İnceleme Yapıyoruz

Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, cezaevlerinde insan onuruna aykırı durumların tespit edilmesi amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunan komisyon, insan hakları ihlallerini yerinde değerlendirerek raporlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, "Cezaevlerinde insan onuruna aykırı bir durum olup olmadığını tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve komisyon üyeleri, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. İlk olarak Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret eden heyet ardından Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na geçti. Burada yetkililerden bilgi alan Komisyon Başkanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, komisyonun kuruluş kanunu çerçevesinde geniş yetkilere sahip olduğunu belirterek, "Komisyon, insan hakları ihlali iddialarını yerinde inceleme, raporlama ve ilgililerden bilgi alma hakkına sahiptir. Hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonumuz her dönem cezaevlerinde düzenli olarak inceleme yapmaktadır. Gerek bireysel başvurular gerekse genel cezaevi şartlarına ilişkin şikayetleri yerinde değerlendiriyoruz. İnsan onuruna aykırı bir durum olup olmadığını tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Yanık ayrıca, yapılan çalışmaların raporlanarak TBMM Genel Kurulu'na sunulma hakkının da bulunduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
