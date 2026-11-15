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Dervişoğlu, Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesini tebrik etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in yeniden seçilmesini tebrik edip başarılar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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