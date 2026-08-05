Dervişoğlu: Çerçeve yasa ihanet belgesidir

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasaya ilişkin, "Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

"Bu, Cumhuriyeti '100 yıllık reklam arası' görenlerle '100 yıllık zulüm' diye tarif edenlerin ortak metnidir." diyen Dervişoğlu, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmede "kamuoyuyla paylaştığı" metni okudu.

Metne tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir. Bir devletin sonunu getirip yeni bir devletin kapısı aralayan bir bakış açısının sonucudur. Bir de yasanın altına imza atarken gururla poz veriyorlar. Siz Lozan'a değil, Sevr'e imza atıyorsunuz ve ne yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz." diye konuştu.

TBMM'nin, "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait" oluşunun mührü olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bu tezgahınızla Anayasa'da yer bulan büyük bir toplumsal sözleşmeyi, aynı zamanda da milletin egemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. Burası büyük Türk milletinin meclisidir. Sizler de onların vekilisiniz. İnsanlık tarihinde Kurtuluş Savaşı vermiş tek meclisi, devlet kurmuş tek meclisi bir cani istiyor diye size çiğnettirmeyeceğiz, sonuna kadar da direneceğiz. Milletimizin iradesini son ana kadar size hatırlatacak, kirli işbirliklerinin karşısında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki eylemine işaret eden Dervişoğlu, "Şimdi onların haklarına ilişkin bir sözde düzenleme hazırlamışlar. Hiçbir ihtiyaca ve talebe yanıt vermemesi bir yana hem milletimiz hem de bizzat er gazilerimiz şu soruyu sormaktadır: 'Neden şimdi?' Gazilerimiz yıllardır süren meselesinin İmralı için hazırlanan çerçeve yasayla aynı zamana denk getirilmesini oldukça manidar buluyorlar. Yoksa bu, kan ve can bedeli ödemiş o vatanseverlere 'siyaset katından verilmeye çalışılan bir avuç rüşvet midir' diye de sorguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Gazilerimizin haklarını teslim edecekseniz hakkı haklıya layıkıyla teslim edin. Onların fedakarlığını İmralı için hazırladığınız ihanetin vicdan perdesi yapmayın. Bunun hesabını bu millet size mutlaka sorar. Çünkü gazilik özlük hakkı meselesi değildir. Gazi, devlet ile vatandaş arasındaki en yüksek ahdin tarafıdır." dedi.

Devletin, silahla hak elde etmeye çalışanı ödüllendirmemesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun adı tepeden tırnağa rezalettir. Şimdi tabloyu yan yana koyunuz. Milletvekili görmediği metne imza atıyor. Çocuk, devletin ulaşamadığı yerde çetelerin eline düşüyor. Gazi, uğruna bedel ödediği devleti kapısında bekliyor. İmralı ise milletin bilmediği yasanın onay mercii haline geliyor. Bu düzen hukuka bağlı kalanı cezalandırıyor, fedakarlık yapanı unutuyor, temiz kalmaya çalışanı yalnızlaştırıyor, kan dökene, silahın gölgesinde yeşerene ise imtiyaz vadediyor."

"Bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz"

Bir iktidarın en büyük zaferinin karşısındakileri susturması değil, onlara çaresiz kaldıklarını hissettirmesi olduğunu, bunu da kabul etmeyeceklerini söyleyen Dervişoğlu, "Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Belki bugün sayımız bu yanlışı durdurmaya yetmeyecektir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Meclis çoğunluğu milletin vicdanını oylayamaz. Bugün yaşanan budur. Hiçbir çoğunluk Meclis'in namusunu kirletemez." dedi.

Kanun teklifinin kimi kapsadığını, neye yol açacağını millete anlatacaklarını dile getiren Dervişoğlu, "Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ihanete sonuna kadar 'hayır' diyecek ve bayrak açacağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz." diye konuştu.

Dervişoğlu, tek dayanaklarının Türk milletinin azmi ve imanı olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ya ampullü rozet ya çelik kelepçe şantajına asla boyun eğmeyeceğiz. Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. İmralı ve sarayın ve de Balgat'ın anlaşarak Meclis'e getirmeye çalıştığı yasanın hesabını Genel Kurul'da da meydanlarda da bir bir soracağız. İktidarından muhalefetine, yenisinden eskisine bütün çevrelerin teslim olduğu bölünme senaryosunu bozacağız. Bölücü başını, terör örgütünü ve yandaşlarını vicdanımızda da yasalar önünde de normalleştirmeyeceğiz."

Ecdadı ve ruhu ile bu toprağa bağlı hiçbir yurttaşın, "milli varlığın temellerini kundaklayan bu ajandaya" rıza göstermeyeceğini savunan Dervişoğlu, "Yasa gelebilir, Genel Kurul'dan geçebilir. Çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. O ihanet belgesine oylarıyla 'evet' diyebilirler. Ancak karar Türk milletinin aklında ve vicdanında hükümsüz kalacaktır. Büyük Türk milleti hazır olsun, mücadelemiz yeni başlıyor. Yenilgi, haklı bildiğin yerden çekilmektir. Biz hak bildiğimiz yerden çekilmeyeceğiz. Biz yenilmeyeceğiz. Oy çoğunluğun, hüküm tarihin, son söz de büyük Türk milletinindir." görüşlerini paylaştı.

Öte yandan, İYİ Parti Grup Toplantısı'nı izleyen bir kişi, Dervişoğlu'nun konuşması sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım tarafından yapılan kişi, daha sonra sağlık ekiplerince revire götürüldü.

Kaynak: AA