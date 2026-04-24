İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'İYİ Parti'nin hedefi milleti birleştirmek'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partililer ve vatandaşlar katıldı. Ziyaretin ardından parti binasında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde çiftçinin sorunlarını tarlasında, sanayicinin sorunlarını fabrikasında, emekçinin sorunlarını çalıştığı tezgahta, esnafın sorunlarını dükkanında belirliyor ve vatandaşın dertleriyle hemdert haliyle hemhal olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda İzmir programını 8-9-10 Mayıs'ta gerçekleştireceğim" dedi. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim takvimi yok. İttifakları dayatan şey sistem. Bunları zamanı gelince değerlendireceğiz. Ara seçim talepleri var. Bunun Anayasa'dan kaynaklandığı söyleniyor. Bu kararı verecek Meclis olduğu için iktidarın inisiyatifinde bir takvimin belirlenmesi için bir avantaj sağlıyor. Türkiye'nin seçime ihtiyacı var. Çünkü halinden memnun vatandaşa rastlamıyorum. 'Seçim olacak siz kiminle beraber olacaksınız' bana göre erken bir soru. Türkiye'nin bütün bu olumsuzluklardan kurtulabilmesi için milleti birleştirecek siyasi kurumlara ihtiyaç var. Her yerde milliyetçileri nasıl birleştireceğim soruluyor, ben de her gittiğim yerde milleti nasıl birleştireceğimi anlatıyorum. Sağcıyı solcuyla, Alevi'yi Sünni'yle, Türkmen'i Kürt'le birleştirmeden Türkiye'de netice alamazsınız. İYİ Parti'nin hedefi milleti birleştirmek, sadece bir muhalefet enstrümanı olmak değil, iktidara talip olan bir parti görüntüsü sergilemek. Artık İYİ Parti'nin iktidar olabilmek için siyasi hamle yapma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'yi kimse küçük ittifakların içinde anmasın. Biz, milletimizle ittifak yapma kararlılığı sergileyeceğiz."

'İYİ PARTİ'NİN DURUŞU NETTİR'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Bu sürecin nereye evrileceğini en başından beri söyledim. Bu konuyla ilgili İYİ Parti'nin duruşu nettir. Kurulan komisyon, Türkiye'de yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretecek bir çalışma yürütmemiştir. Komisyonda eşitlik, adalet, insan hakları, vatandaşlık hakları ve Cumhuriyet'i kuran değerler tartışılmamıştır. Aksine, terör örgütü elebaşı ve örgüt üyelerinin haklarının konuşulduğu bir komisyon. Biz, milletin haklarının konuşulması gerektiğini savunan bir siyasi partiyiz" ifadelerini kullandı.

'TAVSİYE NİTELİĞİNDEN ÖTEYE GEÇEMEZ'

Abdullah Öcalan'ın bir statü arayışı içinde olduğunun bilindiğini söyleyen Dervişoğlu, "İktidar ortağı olan siyasi partinin genel başkanı da bu statünün ne olacağına ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Gittiğim her yerde Öcalan'ın hem bulunduğu yerin hem de kendisinin statüsünü ifade ediyorum. İmralı Adası, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan ve Türkiye'nin egemenlik alanında bulunan bir toprak parçasıdır. Öcalan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bölücü bir vatan hainidir. Türkiye'nin değerlerini tartışmaya açmak amacıyla korsan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon raporunu hazırlamış ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinden söz etmektedir. Ancak bu komisyonun kararları tavsiye niteliğinden öteye geçemez" dedi.

'BUNUN SONUCUNU SANDIKTA GÖRÜR'

İzmir'de yerel yönetim hizmetlerinin eleştiriye açık olduğunu da ifade eden Dervişoğlu, "İzmir halkı yerel yönetim hizmetlerinden memnun değilse, yerel yönetimlerde iktidarda olan partiyi cezalandırır. Türkiye genelinde yerel yönetimlerden memnuniyetsizlik varsa, iktidardaki partiler bunun sonucunu sandıkta görür" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı