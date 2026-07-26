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Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle başarıdaki katkısıyla adeta spor yöneticiliği dersi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ ve ekibini tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine taşıyan evlatlarımız, azimleriyle, inançlarıyla ve mücadele ruhlarıyla bir kez daha milletimize büyük bir gurur yaşattılar. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA
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