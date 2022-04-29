Depremzedeye "Evinde duşakabin mi vardı?" sözleri tepki çeken Elazığ Belediye Başkanı sessizliğini bozdu

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ'a gitmişti.

CHP'Lİ İSİM "VATANDAŞTAN ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISINDA BULUNDU

TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesine karşılık Şerifoğulları'nın vermiş olduğu "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" cevabına CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar tepki göstermiş ve depremzede vatandaştan özür dilemesi çağrısında bulunmuştu.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ŞARK KURNAZLIĞIDIR"

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın depremzede vatandaştan özür dile çağrısına cevap veren belediye başkanı Şahin Şerifoğulları, özetle şu açıklamayı yaptı:

"Bizi yakından tanıyan ve her fırsatta samimiyetimize vurgu yapan, bizim çalışmalarımızı özel ortamlarda takdir eden CHP il kadrosunun kamuoyu önünde bizim samimiyetimizi tartışmaya açması sadece tutarsızlıkla izah edilemez. CHP İl Başkanlığının bu tutumu, kelimenin tam anlamıyla şark kurnazlığıdır. CHP zihniyeti tam olarak işte budur. CHP İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, bir hanım kardeşimizle gayet samimi ve doğal diyaloğumuzdan hareketle bizim üstenci olduğumuzu ve vatandaşımızı hor ve hakir gördüğümüz iddia edilmiştir. Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz. Kendileri de dahil hiç kimse bunun aksine bir tek örnek gösteremez. CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın."

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