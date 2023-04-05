Depremzedelere yüksek kira uygulayan ev sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hesabını yargı vasıtasıyla soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında, depremzede vatandaşlara yüksek kira uygulayan ev sahiplerine hesap soracaklarını belirtti. Erdoğan, "Depremzedelerin bazı şikayetleri var. Kiraların gittikleri yerlerde yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Yüksek kira uygulaması yapandan biz bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Depremzede vatandaşlara yüksek kira uygulayan ev sahiplerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerden yargı yoluyla hesap sorulacağını belirtti.

"HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorum depremzedelerimiz, 'Biz memleketimize gidelim' diyorlar. Bazı şikayetleri var. Kiraların oralarda yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Yüksek kira uygulaması yapandan biz bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÖY EVLERİNİN BİR KISMINI BAYRAMA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bakan arkadaşlarım, valilerimiz ve tüm kamu kurumları 11 vilayette yoğun çalışma içerisindeler. Enkazlar kaldırılıyor. Yüzde 50'nin üzerinde kaldırıldı. Zemin etütleri bir taraftan yapılıyor. Yeni bir adım atıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.

"YENİ ŞEHİRLER OLUŞTURULDU"

Benim '1 yıl müsaade edin' dediğim kalıcı konutlar var. Çadırlarla işe girdik. Bu yetmez dedim, ikinci adım gerek Katar'dan gelen, gerek Türkiye'de inşa edilen konteynerlerle kent kurduk. Bir adım daha atıp prefabrik konutları yaptık. Ben de tebrik ediyorum müteahhit firmalar çok güzel yaptı. Bunlarla yeni şehirler oluşturuldu.

"İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Köy evleriyle de yeni adımlar atıldı. İmkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunlarla beraber NATO'nun gönderdiği çadırlar farklılık arz ediyor. Alışılmış çadırlardan değil. Klimatik sistemlere varıncaya kadar var. 5 adet gönderin dedik. 20 bin kişilik bir potansiyel olsun. Benzer İsveç'in var. Onlar da gönderdiler. Seçimden sonra gerek Kızılay, gerek AFAD modellerini alıp ülkemizde üretelim istiyorum. Attığımız en önemli adım, kabulleniyorsanız sizleri komşu illere gönderelim. Buralarda yurtlarda sizleri misafir edebiliriz her şey lüks çünkü. Ara karar aldık online sisteme geçmek suretiyle yurtlarımızı ferahlatalım istedik. Yurtlarda kalanlar, 'Devletimiz bizi açıkta bırakmadı' diyorlar.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ SÖZÜMÜZ VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 'Bu binaya girilmez' diyor. Ben de vatandaşıma 'Sakın ha girmeyin' diyorum. Orada 3-5 parça şeyin kalmış olabilir, biz tayin ediyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili sözümüz var. Özellikle kendi oturduğum bölge Üsküdar'da vatandaşlara dedim ki, 'Dönüşümde bize yardımcı olun' dedim. Evleri boşaltın, kiraya çıkın. Kiranızı biz ödeyeceğiz. Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Kabul edenlerin binalarını yıktık yaptık.

"MERKEZİ YÖNETİM VE BELEDİYE ORTAK ÇALIŞACAK"

Geçenlerde önümü kestiler, 'Yanlış yaptık, yıkılmasına fırsat vermedik' dediler. Baktım, vinçler gelmiş orada işler başlamış. Yepyeni farklı bir semt meydana geldi. Muhalefet, CHP ve yandaşları buna rantsal dönüşüm diyorlar. Biz yapıyoruz, vatandaşımız buradan rant elde edecekse etsin. Yasal düzenlemeyle merkezi yönetim ve belediye ortak çalışacak. İstiyoruz ki belediye ve bakanlık bu tür yanlışlıklara izin vermesin. TOKİ inşaatlarında zemin etütleri bitmeden hiçbir proje başlayamaz. Sulak zeminlerde inşaata müsaade ediyor belediye. Hatay'da bunu görüyoruz."