Üye Girişi
Haberler

Deprem Sonrası Olumsuz Durum Tespit Edilmedi

Deprem Sonrası Olumsuz Durum Tespit Edilmedi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, payalaşımında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirten Altun, ilgili birimlerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Altun ayrıca, medya kuruluşlarından sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık yapmalarını beklediklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun Politika Malatya Deprem Medya Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Görüşme sonrası ilk açıklama geldi

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

Tereddütü sayesinde hayatta kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya deprem anı VİDOESU! 5.9 Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Fatih, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 16-17 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var? Mehmet Veysi Dolaşan kimdir, neden, kaç yıl ceza aldı, suçu ne? Mehmet Veysi Dolaşan kimdir, neden, kaç yıl ceza aldı, suçu ne? Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı (Mis Turkey Universe)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 07 nerenin plakası? 07 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 17 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Kova, Balık burcu yorumu! 17 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.