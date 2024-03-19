Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir depremzede arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaşa anahtarın teslim edildiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dairenizi gördünüz mü?" diye sordu. Depremzede ise "Şu an görmedik" dedi.

"GÖRDÜK ÇOK GÜZEL"

Çevreden yapılan uyarıların ardından depremzede vatandaş, konut maketini kastederek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna vatandaş "3+1" yanıtını verdi.