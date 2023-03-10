Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu iktidara çağrı yaptı: Buradaki işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerekiyor

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş deprem bölgesine gitti. İş insanlarının bölgedeki fabrikalarını çalıştırmaları ve üretim yapmaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerekiyor. Buradan iktidara çağrı yapmak benim görevim. Biz bunu taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'da deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunuyor.

"VERGİ AÇISINDAN BİR POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASI GEREKİYOR"

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Malatya'ya depremden sonra ikinci gelişim. İş dünyasıyla toplantı yaptık, sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için vergi avantajının sağlanması lazım.

"FABRİKALARIN ÇALIŞMASI, ÜRETİM YAPILMASI GEREKİYOR"

İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim yapmaları gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Kendilerine de söz verdim, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder de kazandığımızda görecekler, bu bölgede en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini ifade ettim.

"LÜTFEDER KENDİLERİ DAHA ERKEN YAPARLARSA MEMNUN OLURUZ"

Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz. Depremde yıkılan evler var, kırsal kesimde ciddi sorunlar var, elde kalan bazı ürünler var.

"ESNAFIN ALDIKLARI KREDİLERİN ÖTELENMESİ GEREKİYOR"

Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz dediler. Et ve Süt Kurumu'na, Toprak Mahsullerine çağrı yapıyoruz. Esnafın sorunlarının çözülmesi lazım. Aldıkları kredilerin ötelenmesi, faizlerin silinmesi gerekiyor."