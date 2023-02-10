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Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum

Politika Haberleri

Dün deprem bölgesine giden Meral Akşener seçimlerin yapılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akşener açıklamasında, "Seçimlerin 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen depremlerin ardından İYİ Parti lideri Akşener dün bölgeye gitti.Akşener, çalışmalara engel olmamak için dördüncü günde geldiğini ifade etmişti. İYİ Parti lideri seçimlerin tarihe ilişkin ise gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.

"18 HAZİRAN'A YETİŞİR"

"Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL'den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? " sorusu üzerine Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum." dedi.

"MECLİS'TEN ERTELEME KARARI ÇIKMAZ"

Yetkin'in, "Peki, ya erteleme? Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor." sorusuna ise Akşener, "Meclis'ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız." dedi.

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Seçim Sonuçları

Haberler.com / Yavuz Selvi - Politika

Kahramanmaraş Meral Akşener Deprem AFAD Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kenan Tetik:

Tek derdin bumu teyze deprem önemli değil senin için her şerden bir hayır vardır gerçek yüzünüz koltuk sevdası

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Mali:

abla bian önce yapsınlar seçimi... ne olacaksa olsun

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YazıYORUM:

En az bir yıl ertelenmeli..

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