Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum

Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen depremlerin ardından İYİ Parti lideri Akşener dün bölgeye gitti.Akşener, çalışmalara engel olmamak için dördüncü günde geldiğini ifade etmişti. İYİ Parti lideri seçimlerin tarihe ilişkin ise gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.

"18 HAZİRAN'A YETİŞİR"

"Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL'den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? " sorusu üzerine Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum." dedi.

"MECLİS'TEN ERTELEME KARARI ÇIKMAZ"

Yetkin'in, "Peki, ya erteleme? Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor." sorusuna ise Akşener, "Meclis'ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız." dedi.