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Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma programındaki konuşması sırasında yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Aniden çıkan rüzgar bakanların üstündeki tentenin uçmasına neden olurken, yaşanan panik anlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın hızlı bir şekilde alanı terk etmesi dikkat çekti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

BAKANLARLA BİRLİKTE KÜRSÜYE GELDİ

Hamza Dağ'ın konuşması sırasında yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bulunuyordu.

TENTE FIRTINA NEDENİYLE UÇTU

Kürsüden yapılan konuşma sırasında aniden çıkan rüzgar büyük panik yaşanmasına neden olurken, bakanların üstündeki tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu.

PANİK ANLARINDA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Gerilimin tavan yaptığı anlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüden koşarak uzaklaşması dikkat çekti. Görüntüler Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında saniye saniye kaydedildi.

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıyusuf:

korku nelere kadir

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ne kadar tatlı canın varmıs seni pampiş seniii

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSUNSET null:

hem de "Birlik Olacağız" sloganı varken kürsüden konuşmacıyı bırakıp kaçmak birçok kişinin maskesini düşürmüş.

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Siyasilerin çoğunun kesinlikle vatandaşın acısını hissetmediğini söyleyebilirim. Her felakette, her acıda düşündükleri tek şey bu işten paçamızı nasıl sıyırırız. Oy potansiyelimiz aman düşmesin gibi ahlaki olmayan çıkarlar peşinde koştuklarından eminim. Maalesef vicdan, utanma duygusu kalmamış. Para para para... Onlar için maddiyat ya da koltuk yani rant olsun yeter. Değilse Türkiye yıkılsa umurumda olmayacaklar var. Vatandaşı düşünen yok. Vatandaş da onları savunayım diye burada birbirine girer

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Haber Yorumları5gk5j74jsh:

Adam kaçmadı helal olsun

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Haber Yorumlarınurullah acar:

kaçmak icin delik aricaklar

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Haber YorumlarıSaim :

Adam kaçtı diye yorum yapıyor sun algı yapıyorsun adamın kaçtığı yok birde kaçmıyacak diye birşey mi var

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Rüzgar eken vakası.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Demekki can tatlı kaçanın anası ağlamaz Kızılay günler sonra çadır. Satarken neredeydiniz

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Haber YorumlarıCahit Ger:

Amannnnn sakın birsey olur diyemi korktunuz birsey derdimde

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