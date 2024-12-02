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Denizli Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı

Denizli Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal duyarlılığın artması ve engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirilen politikalarla engellilerin yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten tedbirleri almak "Sosyal Devlet" olmanın bir gerekliliğidir. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli kardeşlerimize karşı her zaman duyarlı olmalı ve onlarla empati kurabilmeli ve daha rahat yaşayabilecekleri bir dünya kurmak için gayret sarf etmeliyiz. Bu anlamda devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir" dedi.

Toplumun huzuru ve mutluluğu ve tüm bireylerin doğuştan sahip oldukları hakları kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri mümkün olduğunu belirten Vali Coşkun, "Engelli bireylerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. "Sevgi ve saygı varsa engel yoktur." anlayışıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın ve farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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