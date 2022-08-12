Haber : Denizli politika haberleri... Buldan'ın yeni Kaymakamı Tayfun Deli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli politika haberleri... Buldan'ın yeni Kaymakamı Tayfun Deli oldu

 - Güncelleme:
Denizli politika haberleri... Buldan'ın yeni Kaymakamı Tayfun Deli oldu

Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre; Denizli'nin Buldan Kaymakamlık görevine Elazığ Palu'da görev yapan Tayfun Deli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre; Denizli'nin Buldan Kaymakamlık görevine Elazığ Palu'da görev yapan Tayfun Deli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname çerçevesinde alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Buldan'a Tayfun Deli atandı

Buldan Kaymakamı Murat Sarı'nın Muğla Vali yardımcılığı görevine atanmasının ardından Elazığ ili Palu ilçesinde Kaymakamlık görevini sürdüren Tayfun Deli yeni Kaymakam olarak atandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Denizli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title