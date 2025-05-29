Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 'Bilim Doktoru' unvanını aldı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 'Bilim Doktoru' unvanını aldı
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Sakarya Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktorasını tamamlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, cübbe giyerek 'Bilim Doktoru' unvanını almaya hak kazandı.

DENİZLİ (İHA) – Sakarya Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktorasını tamamlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazandı.

Meclis çalışmaları ve seçim bölgesindeki yoğun mesaisinin yanı sıra eğitimine de devam eden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' alanında gördüğü doktora eğitimini başarıyla tamamladı. "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazanan Ün, yaşadığı mutluluğu cübbe giyerek taçlandırdı.

Siyasi yaşantısının yanı sıra eğitim alanında çalışmalarının devam edeceğini belirten Milletvekili Ün, "Yıllar sonra cübbe giymek nasip oldu. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 'Bilim Doktoru' unvanı almaya hak kazandım. Başta danışman hocam Doç. Dr. Abdülkadir Altınsoy olmak üzere yolculuğum süresince desteklerini esirgemeyen hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Mert Öner, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın, Doç. Dr. Ufuk Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Şenol Kurt'a teşekkür ederim. Devamının gelmesi duasıyla" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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