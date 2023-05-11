Denizli MHP'den miting gibi aday tanıtım toplantısı

MHP Denizli İl Başkanlığının Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Pamukkale Ovası Aday Tanıtım Toplantısı mitingi aratmadı. Yüzlerce kişilik coşkulu kalabalığa seslenen İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Terör, kriz ve kaos gidecek; güven, huzur ve istikrar gelecek" dedi.

MHP Denizli İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adaylarını Pamukkale Ovasına tanıttı. İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın baba ocağı Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleşen Pamukkale Ovası Aday Tanıtım Toplantısındaki coşku ve kalabalık, miting görüntülerini aratmadı. İl Başkanı Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Denizli milletvekili adayları, MHP'li belediye başkanları, eski vekiller, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları üyesi gençler ve yüzlerce partili katıldı.

Yüzlerce kişilik coşkulu kalabalığa seslenen ve konuşması sık sık sloganlarla kesilen İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bizim için Denizli'nin en ücra noktası ile merkezi arasında hiçbir ayrım yoktur. Denizli'ye, Türkiye'ye ve milletimize hizmet edebilmek için siyasete girdim. Denizli'nin ve üreticilerimizin sorunlarını biliyorum. Üreticilerimizin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanımıza ileteceğiz. Denizli'de üretilen her bir meyve kalemine prim desteği verilmesi talebimizin takipçisi olacağız. Yaşanan ilkim değişikliklerini hepimiz görüyoruz. Bu yüzden bir an önce basınçlı sulama sistemi kullanımını artırmalıyız. Üreticilerimizin basıncı sulama sistemlerine daha uygun bir şekilde sahip olmalarını sağlamak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız" dedi.

"Provokasyon yapanlar asla kirli emellerine ulaşamayacak"

Seçimlere az bir süre kala alanlarda kurulan kirli tuzakların farkında olduklarına dikkat çeken Yılmaz, "Seçimlere az bir zaman kala meydanlarda nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat veremeyeceğiz. Milli birliğimiz ve ebedi kardeşliğimizle bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlar asla kirli emellerine ulaşamayacak. Ülkemizi kavga, kaos ve kriz ortamına sürüklemek isteyenler, hak ettikleri dersi, 14 Mayıs'ta sandıkta alacaktır. Yemin olsun Kandil'deki teröristlere bahar gelmeyecek. Terör, kriz ve kaos gidecek; güven, huzur ve istikrar gelecek. Türkiye Yüzyılına giden yolda, hemşerilerimizin ülkemizin istikrarı, istikbali ve istikbali sahip çıkacaklarından en ufak bir şüphemiz dahi yoktur. Bizler lider ülke Türkiye hedefinin inançlı, kararlı, istikrarlı takipçileriyiz. Milliyetçi Ülkücüler olarak, Türkiye'yi Türk asrına taşıyacak kuvvetleriz. MHP İl Teşkilatı olarak, Bilge Liderimizden aldığımız talimatla gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"14 Mayıs'ta geleceğimizi oylayacağız"

"14 Mayıs seçimleri sıradan bir seçim değildir" diyen İl Başkanı Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"14 Mayıs'ta geleceğimizi oylayacağız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, ülkemizin bekası için oy kullanacağız. İstikrarın, huzurun, güvenin devamı için doğrudan yana karar vereceğiz. Terörle iş birliği yapan, teröre destek veren, masanın altında gizlice terör örgütüne hesap vererek anlaşma sağlayan insanlarla bizim hiçbir zaman işimiz olmaz. Ülkemizin kazanımlarını heba ettirmeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadroları ile sandığına sahip çıkacaktır. 14 Mayıs tarihi MHP için zafer günüdür. Ülkücü ve milliyetçi harekete mensubiyetten onur ve kıvanç duyuyoruz. 14 Mayıs'ta vesayet odakları, statikocu zihniyet, terör odakları kaybedecek, sandıkta aziz milletimiz konuşacak, Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa edecektir. Milletimiz, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak gereğini yapacağından şüphemiz yoktur. Ne mutlu Türküm diyene" - DENİZLİ