Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Görüştü

Denizli'nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede yerel seçim süreci hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara'da bir araya geldi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret etti. CHP lideri Özel'in makamında gerçekleşen görüşmede yerel seçim süreci hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Kepenek, daha sonra CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ziyaret etti.

Ankara'daki temasları hakkında açıklamalarda bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret ettik. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Verimli bir görüşme oldu. Sayın Başkanımıza nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Ardından Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'i ziyaret ederek görüşmelerde bulunduk" dedi. - DENİZLİ