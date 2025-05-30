Denizli'de Yeni Muhtar Seçimi İçin Sandık Başına Gidiliyor

Denizli'de Yeni Muhtar Seçimi İçin Sandık Başına Gidiliyor
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde, geçen Aralık ayında vefat eden muhtarın yerine geçecek yeni ismin belirlenmesi için mahalle sakinleri Pazar günü sandık başına gidecek. Seçim süreci hakkında bilgi veren İlçe Seçim Müdürü, hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için mahalle sakinleri Pazar günü sandık başına gidecek.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi, 1 Haziran Pazar günü yeni muhtarını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Mahallede geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için yapılacak muhtarlık seçimi hakkında bilgi veren İlçe Seçim Müdürü Yücel Demiralay, seçim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Demiralay, Selçukbey Mahallesi'nde toplam 14 bin 033 seçmenin bulunduğunu belirterek, oy kullanma işleminin Lütfi Ege Anadolu Lisesi'nde kurulacak 20 ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda yer alacak 15 sandıkta gerçekleşeceğini söyledi. Muhtarlık seçimi sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam 17.00'de sona erecek. Her sandıkta 7 kişilik sandık kurulu görev yapacak. Sandık başkanlarına ve memurlara seçim öncesinde eğitiminde verildiğini anlatan Demiralay, oy sayımı sonrası adaylar arasında eşit oy çıkması durumunda ise kazanan kura yöntemiyle belirleneceğine dikkat çekti. Yaklaşık altı ay önce Isparta'dan Denizli'ye atanan Seçim Müdürü Yücel Demiralay, bu sürecin şeffaf ve düzenli yürütülmesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Mahalle sakinlerine çağrıda bulunan Demiralay, "Demokrasiye sahip çıkmak için herkesin sandığa giderek oyunu kullanmasını bekliyoruz. Seçim müdürlüğü olarak mahallemizde yapılacak muhtarlık seçimiyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimizin huzurla gelip oylarını kullanmaları, muhtarlarını seçebilmeleri için tedbirler alındı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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