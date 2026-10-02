Haberler

Denizli'de site yöneticisi olduğunu söyleyen kişi, YP İlçe Başkanı Coşkun'a küfretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de site yöneticisi olduğunu söyleyen kişi, YP İlçe Başkanı Coşkun'a küfretti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş için oturduğu sitede basın açıklaması yaptı. Açıklamada site yöneticisi olduğunu söyleyen kişi, YP İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a gürültü tepkisi gösterip küfürlü ifadeler kullandı.

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığının, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş'le ilgili, oturduğu sitede düzenlediği basın açıklamasında gergin anlar yaşandı. Yeni Parti'nin basın açıklaması yaptığı sitenin yöneticisi, YP İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a, gürültü yaptıkları için tepki gösterdi.

Denizli'de 5 Haziran'da yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Yeni Parti'li Ahmet Gümüş'ün yargılandığı davada, adli kontrol ve ev hapsi cezası verildi. Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, sosyal medya paylaşımının ardından, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş için, evinin önünde basın açıklaması yaptı. Ahmet Gümüş'ün bir dahaki duruşmasının 15 Aralık'a bırakıldığını ve bu tarihe kadar ev hapsinin devam edeceğini açıklandı.

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanı Av. Uğur Coşkun'un açıklama yaptığı sırada ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Basın açıklamasının gerçekleştirildiği alanda site yöneticisi olduğunu söyleyen bir kişi, Coşkun'a tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişinin Coşkun'a yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Yaşanan gerilim, olay yerinde bulunan basın mensuplarının kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gazetecilerin çekim yapmasına müdahale

Gerginlik sırasında şahsın yanında bulunan kızı da gazetecilerin görüntü almasına müdahale ederek çekim yapılmasını engellemeye çalıştı. Yaşananlar, basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi. Kendisine yöneltilen sözlere rağmen Uğur Coşkun'un tartışmayı büyütmemesi dikkat çekti. Coşkun, küfürlü ifadelere karşılık vermeden sakinliğini koruyarak basın açıklamasını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol

Milyonları güldüren Miran’ın doğum günü için tek bir hayali var
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

İşte kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncu Bali'de ikinci kez evlendi! Düğünün maliyeti şaşırttı
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak