Denizli'de Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan çalıştay, Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, İl Müdürü Sefa Altıntaş'ın açılış konuşmaları ile başladı. Çalıştayda, STK'ların önemi ve tarihi gelişimi ile sektörün geçirdiği gelişim sürecinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün rolü ve önemi anlatıldı.

Denizli'de faaliyet gösteren 135 sivil toplum kuruluşunun katılım sağladığı çalıştay, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Sivil Toplum Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanlığından Dernek Denetçisi Sinem Mecit'in "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Vizyonu, Sivil Toplum Sektörün Genel Tanıtımı", Denetim Hizmetleri Başkanlığından Dernek Denetçisi Soner Genç'in "Derneklerin Denetiminde İncelenen Hususlar, Derneklere Rehberlik Faaliyetleri ve FATF'in 8 Nolu Tavsiyesi Konusunda Bilgilendirme", Proje Destek Daire Başkanlığından Öznur Sarı'nın "Proje Destek Sistemi (PRODES) Bilgilendirme Sunumu" ve İl sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sefa Altıntaş'ın "2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu" hakkındaki sunumları ile devam etmiş ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru cevap paneliyle sona erdi. - DENİZLİ