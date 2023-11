Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2024 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Deski'nin toplamda 11 milyar 64 milyon TL ile rekor düzeye ulaşan 2024 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi. Bütçelerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, "Milletin emanetini en iyi şekilde hizmete döndürmek ve vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak adına en üst seviyede gayret ettik" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlık ettiği toplantıda; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi ve performans programı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün 2024 yılı bütçesi, performans programı ve yatırım programı görüşüldü. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 7 Milyar 610 milyon TL olarak gerçekleşirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün bütçesi ise 3 Milyar 454 milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 11 milyar 64 milyon TL olarak belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2024 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Osman Zolan toplantı sonunda yaptığı konuşmada bütçelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Milletin emanetini en iyi şekilde hizmete döndürmek ve vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak adına en üst seviyede gayret ettik. Meclis üyelerimizle her zaman bir ve beraber çok güzel kararların altına imza attık. Şehrimizin her alanda her ihtiyacını karşılamak için gayret sarf ettik" dedi.

Tarım ve hayvancılık yatırımlarından itfaiye hizmetlerine, evde bakım ve sağlıktan alt ve üstyapı çalışmalarına her alanda vatandaşların ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Çok şükür Denizli'miz bugün parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. 2024 yılında ayrı bir mesafe alacağız. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak. Katkı sağlayan, başta Meclis üyelerimiz olmak, çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ