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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a Avrasya Hizmet Ödülü

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıları nedeniyle Eko Avrasya Vakfı'nca 'Avrasya Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıları nedeniyle Eko Avrasya Vakfı'nca "Avrasya Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Eko Avrasya Vakfı, 2023 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni düzenlendi. Ankara Resim ve Heykel Müzesi' Tarihi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen törene, siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Programda, Eko Avrasya Vakfı'nca, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda tanınırlığını ve etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler icra eden, Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunan isimlere ödülleri verildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıları nedeniyle "Avrasya Hizmet Ödülü"ne layık görüldü. Başkan Zolan ödülü Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın elinden aldı. Ödülü kendisine layık göre Eko Avrasya ailesine teşekkür eden Başkan Zolan, "Eko Avrasya ailesine şehrim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül alan isimler

Başkan Zolan'ın yanı sıra gecede, Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Mustafa Cemil Kırımoğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, YSK Başkanı Ahmet Yener, Amasya Milletvekili Haluk İpek, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Genel Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu da ödüle layık görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Osman Zolan Türkiye Avrasya Politika Haberler

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