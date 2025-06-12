Demokrat Senatör, İç Güvenlik Bakanı'nın Basın Toplantısından Zorla Çıkarıldı

Demokrat Senatör, İç Güvenlik Bakanı'nın Basın Toplantısından Zorla Çıkarıldı
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in düzenlediği basın toplantısında, soru sormak isteyen California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, basın toplantısında soru sormak isteyen California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla dışarı çıkarıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla'nın zorla dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Bakan Noem, Los Angeles'taki ICE operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi. Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi. "Ben senatörüm ve Bakan'a bir sorum var" diyen Padilla, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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