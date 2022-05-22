Demokrat Parti Seferihisar İlçe Kongresi yapıldı - Haberler

Demokrat Parti Seferihisar İlçe Başkanlığına Şadiye Aşçıoğlu seçildi.

İlçedeki bir toplantı salonunda yapılan kongreye Genel Başkan Gültekin Uysal ile milletvekili Cemal Enginyurt katıldı.

Kongrede yapılan seçimde ilçe başkanlığına Şadiye Aşçıoğlu getirildi.

Kongrenin ardından Genel Başkan Uysal, milletvekili Enginyurt ve ilçe başkanı Aşçıoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.