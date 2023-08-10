Demokrat Parti Heyeti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı Ziyaret Etti

Demokrat Parti heyeti, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Eski Dalaman Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl İkinci Başkanı Süleyman Camuzcuoğlu, Demokrat Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl İkinci Başkanı Fatih Güler ve Demokrat Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Halil Güldür; Başkan Karaca'yı ziyaret etti. Fethiye'de yaptığı çalışmalardan dolayı Karaca'yı tebrik eden Camuzoğlu, 'Belediyecilikten gelen birisi olarak sayın başkanın verdiği mücadeleyi görüyorum. Yaptığı hizmetleri kutluyorum. Hepsi Fethiye halkı için. Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz'