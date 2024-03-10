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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni bir dönem başlatmak için çalışacak

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dörtyol ilçesinde düzenlenen mitingde yeni bir dönem başlatmak için çalışacaklarını belirtti. Uysal, Türkiye'yi üreten bir ülke yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkede yeni bir dönem başlatmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Uysal, partisinin Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki seçim iletişim merkezinin önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada konuşan Uysal, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimde sözün millette olduğunu söyledi.

Uysal, Türkiye'yi üreten bir ülke yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmak ve yeni bir dönemin kapısını aralamak için var gücümüzle çalışacağız. Yoksa 'olmaz' dediğimiz her şeyin olduğu bu memlekette, yarınların ne getireceğini öngöremeyiz. Sözün sahibi sizsiniz. Yetki de söz de sizde." diye konuştu.

Demokrat Parti Dörtyol Belediye Başkan adayı Yaşar Toksoy'a destek isteyen Uysal, vatandaşların sesi olacaklarını dile getirdi.

Toksoy da ilçede birleştirici belediyecilik anlayışını hakim kılmayı istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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