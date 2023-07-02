Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde açıklama yaptı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde Twitter hesabından açıklama yaparak, katledilenleri saygıyla ve rahmetle anma mesajı verdi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde; " Sivas'ta, Madımak'ta insanlığın ateşe atıldığı, aşk ile türkü yakanların yakılarak katledildiği menfur ve korkunç o günün yıl dönümünde katledilenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde; Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal, "Sivas'ta, Madımak'ta insanlığın ateşe atıldığı, aşk ile türkü yakanların yakılarak katledildiği menfur ve korkunç o günün yıl dönümünde katledilenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum" mesajını verdi.