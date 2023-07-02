Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde açıklama yaptı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde; " Sivas'ta, Madımak'ta insanlığın ateşe atıldığı, aşk ile türkü yakanların yakılarak katledildiği menfur ve korkunç o günün yıl dönümünde katledilenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde; Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal, "Sivas'ta, Madımak'ta insanlığın ateşe atıldığı, aşk ile türkü yakanların yakılarak katledildiği menfur ve korkunç o günün yıl dönümünde katledilenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum" mesajını verdi.