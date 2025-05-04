Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder için "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" paylaşımında bulundu.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj paylaştı.

Demirtaş mesajında "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNefii:

Kes laaaaa

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Sizin gömdükleriniz gömülmesine vesile olduklarınız nice canlar yaktığınız aileler ne olacak. Dünya kimseye kalmaz sevelim sevilelim kardeş olalım hainlik yapmayalım İsrail'in Amerika'nın İngiltere'nin Fransa'nın Rusya'nın piyonu olmayın

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Haber YorumlarıZamana Göre:

Selahattin'in insanlığının yüzde 5'ini Türkiye'de insanlara ve çocuklara derslerde idrak ettirsek, ülkede kendini üstün insan ve millet olarak gören kalmaz. Ortalık ırkçı, faşist insanlık düşmanı nesiller ve onların ebeveynleriyle dolmuş. Unutmayın dünya; "üstün milletim" diyenlere de kalmıyor. Yazık.

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Haber YorumlarıDerunum:

Kes tıraşı!

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

VATAN UĞRUNA KANINI CANINI EŞİNİ ÇOCUĞUNU ANA BABAYI GERİDE BIRAKARAK VATANI İÇİN BİR KEZ OLSUN GERİYE BAKMADAN UFKA BAKARAK YOL ALIP KARDA KIŞTA VATAN İÇİN ŞEHİD OLAN AZİZ ŞEHİDLERİMİZİNDE BİRER MEZARI YOK ONLARDA 85 MİLYON TÜRK EVLADININ YÜREKLERİNDE YATIYOR

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

En degerlilerimizsiniz

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