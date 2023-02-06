Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs genel seçimleri için muhalefete ortak aday çağrısı yaptı. Demirtaş "Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız. Ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun" diye konuştu.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Demirtaş, muhalefete mesaj gönderdi.

Ortak aday çağrısını yineleyen Demirtaş, "Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız" dedi.

Demirtaş paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız."