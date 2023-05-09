Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderisini alıntıladı: Çok naziksin bitanesi

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne temalı paylaşımı alıntılayarak esprili bir göndermede bulundu. Demirtaş paylaşımında, "Çok naziksin 'bi tanesi' ama fikrim değişmedi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne mitingine dair bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne" dedi.

"ÇOK NAZİKSİN BİTANESİ"

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Çok naziksin 'bi tanesi' ama fikrim değişmedi" notunu düştü.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;