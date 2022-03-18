Demirel'in manevi oğlu Cavit Çağlar, siyasete dönüş hazırlığı yapan Tansu Çiller'i yerden yere vurdu

Tansu Çiller'in siyasete geri dönme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Süleyman Demirel cephesinden Tansu Çiller'e yönelik ağır bir eleştiri geldi. Demirel'in en yakınındaki isimlerin başında gelen eski Devlet Bakanı ve DYP Milletvekili Cavit Çağlar, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda Çiller'in parti kurması durumunda yüzde 1 oy bile alamayacağını belirtti.

"SOKAĞA ÇIKMAMASI LAZIM"

Çiller'in DYP lideri seçildiği kongrede İsmet Sezgin'i destekleyen ve o günden sonra yıldızları bir daha barışmayan Cavit Çağlar, Çiller'in siyasete dönme hazırlığı için, "Kitabımda onun ilgili anekdotlara bakarsanız sokağa çıkamaması lazım" dedi.

Cavit Çağlar ve Süleyman Demirel

"NE YÜZLE HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK?"

"Çiller başarılı olabilir mi?" sorusu üzerine Çağlar, "Kardeşim, DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak? Söyleyeceğim bu kadar benim" ifadelerini kullandı.

"PARTİYE ALARAK YANLIŞ YAPMIŞIZ"

Çiller'in eski DYP'lileri tekrar bir araya getirip getirmeyeceği sorusuna ise Çağlar, "Hayır, hiçbir şey yapamaz. Biz partiye aldık onu. Yanlış yapmışız alarak" karşılığını verdi.

"YÜZDE 1 BİLE ALAMAZ"

Halkın da Çiller'den bir beklentisi olmadığını iddia eden Cavit Çağlar, "Ne yapmış ki! Bırakıp kaçmış. En son yüzde 9.6 oy almıştı ama şimdi 1 alamaz" şeklinde konuştu.