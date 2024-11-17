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Demet Akalın Bakan Tekin'in "laiklik" açıklamasına ateş püskürdü

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Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi.

Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi.

'İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Demet Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" dedi. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Demet Akalın Bakan Tekin'e ateş püskürdü

BAKAN TEKİN NE DEDİ?

Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"

Demet Akalın Bakan Tekin'in
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

helal olsun demete

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Haber YorumlarıAkarsu Muharrem:

AKP zihniyeti çok görmemek lazım

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bence bakan bey gayet doğru ve haklı söylemiş teprik ederim

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Haber YorumlarıSogun Nn:

bu demette her şeye atlıyor cahil insan

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Haber YorumlarıReşat:

Adam yüzde yüz haklı onlar laikliği hain fetö ve artıklarından öğrendi,, birde bunların yarım akıllı fesli hocaları vardı bu tiplerden gerçekten adam çıkmaz

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Haber YorumlarıKerbela:

Onlarda anca bukadar bilgi var hor görme demet hanım

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

istifa etmez bu mahlukat

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Camiler ahıra çevrilmedi mi fotoğraflarıyla ispatlı delilli bilinen bir olay neden hala olmamış gibi davranılıyor

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Demet güç neredeyse orada baktı güç düşüyor şimdi de yön değiştiriyor seni uyanık seni menajerin akıl veriyor sana değil mi

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