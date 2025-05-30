DEM Partisi TBMM Başkanlığı için Adayını Belirledi

DEM Partisi TBMM Başkanlığı için Adayını Belirledi
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DEM Parti, TBMM Başkanlığı için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde partinin diğer milletvekilleri de adaylık dilekçelerini sundu.

DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayan, "3 Haziran Salı günü TBMM ikinci devre Başkanlık seçimi gerçekleştirecek. Biz de bu seçimde kendi adayımızı gösterdik. Diyarbakır Milletvekili sevgili Osman Cengiz Çandar adayımız olacak. İnanıyoruz ki bu sürecin ruhunu Sayın Çandar tecrübesiyle, deneyimiyle üstlenecektir. Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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