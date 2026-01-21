Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda boş kalan katip üyeliğe DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın seçildi. Komisyon Başkanı Derya Yanık, hasta mahkumlar için toplantı yapılacağını belirtirken, sağlık hakları konusunun yakından takip edileceğini vurguladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Yanık, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın Adalet Komisyonu'na geçmesiyle boşalan katip üyelik için seçim yapılacağını söyledi.

Seçimde, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesi seçildi.

Komisyonda CHP milletvekillerinin, hasta mahkumların durumunu ele alacak bir toplantı yapılmasını talep etmesi üzerine Yanık, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili komisyona da başvurular geldiğini söyledi.

Komisyonun daha önce bu konuyla ilgili yapılan toplantılarını anımsatan Yanık, komisyon olarak bu konuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Yanık, "Alt komisyonumuz ilk toplantıda tekrar bu sağlık hakkıyla ilgili toplanacak." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
