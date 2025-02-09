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Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net." dedi.

Çanakkale'de DEM Parti İl Örgütü tarafından Kepez Belediyesi Sosyal Tesislerinde Halk Buluşması düzenlendi. Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile partililer katıldı. Burada konuşma yapan Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

"ÖCALAN'IN MESAJI ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK"

Bakırhan, Öcalan'ın önemli bir fırsat penceresi açtığını savunarak, "'Gelin, Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada birlikte eşit haklarla yaşayalım' diyor. Buna itiraz edecek kimse var mı. Bir arada olmak, birlikte olmak, eşit olmak, yani insan vicdanına göre de dinimize, inancımıza göre de en doğrusu değil mi. Kamuoyu çok merak ediyor. Sayın Öcalan çağrı yapacak mı, çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir, anlatılabilir. Biz Sayın Öcalan'ın yanında değiliz. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak, 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajların geleceğini biliyoruz. Ama kısacası şunu söyleyeyim; Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net. Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun, bu salonu dolduran, hepinize yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü orada Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama gelecek. Bu sürece destek vermenizi istiyorum" dedi.

Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

mhp akp gerçeksen bitti şehitlerimize gazılerimize ailerine saygısızlıkdır.. türk milleti vatanı seven şehitlerimiz için bunlar oy prim vermeyiniz

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Zoru gördünüz tabi,çanakkale ruhuymuş,kime masal okuyorsun.Şimdiye kadar şehit olanlar ne oldu.

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Çanakkale ruhu diyerek millete narkoz mu verecekler. Peki PYD ve YPG ne olacak. Onlar başka örgüt mü? Onlarında amacı kürt devleti kurmak değil mi? Peki MHP şehit ailelerine nasıl bir açıklama yapacak.

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