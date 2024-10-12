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DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye partisi olun" çağrısında bulunduğu DEM Parti milletvekillerinin müebbet hapse mahkum terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın tahliye edilmesini de kapsayan 110 ayrı kanun teklifini Meclis'e sundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşıp "Uzattığım el ' Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyerek Cumhur İttifakı'nın yeni siyaset stratejisinin ilk adımını attı. DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bunun üzerine "DEM Parti zaten bir Türkiye partisidir" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK TEKLİFLER

Türk siyasetinde yeni bir süreci başlatan bu söylemlerin yankıları sürerken "Biz Türkiye partisiyiz" diyen DEM Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifleri, elini uzatan Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek gibi...

DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı

ÖCALAN'IN TAHLİYESİNİ İSTİYORLAR

Grup başkan vekillerinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden tahliyesini öngören kanun teklifinin ardından 55 milletvekili de hem tahliye hem de cezanın infazına ara verilmesini öngören 110 ayrı kanun teklifi hazırladı. Tümü 8 Ekim 2024 tarihinde TBMM Başkanlığınca Adalet Komisyonuna gönderilen teklifler, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan, cezaevinde toplam 25 yıl yatan hükümlülerin tahliyesi öngörüyor. Teklifler 16 Şubat 1999'dan bu yana İmralı'da bulunan Öcalan'ı da kapsıyor.

TEKLİFE ÖZEL HÜKÜM EKLENİYOR

Yasa teklifleri ile Terörle Mücadele ve Ceza-Güvenlik Tedbirleri Kanunlarında değişiklik öngörülüyor. Yasaya, "Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25. yılından başlayarak, koşullu salıverme değerlendirmesi yapılır" hükmü ekleniyor.

MHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin yakın kurmaylarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti'yle 'yeni dönem'i değerlendirirken "Türkiye partisi oldukları anda konuşulur, kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır, sonrası kolay diyoruz. Bunun bir tarafından çekiştirilerek 'Anayasa için, seçim için yapılıyor' gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör, bölücülük Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Bu mesele çok önemli, çok" ifadesini kullandı.

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (15)

Citoles Cipralex:

MeHaPe’nin bunu Anayasa değişikliği, seçim için yaptığını çocuklar da biliyor.Kendi menfaatleri söz konusuysa Osmaniye’yi bile satar bunlar

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VOLKAN POLAT null:

Havada kalmaz o el, hiç merak etmeyin. İktidar uğruna yapmayacakları şey yoktur. 20 sene tecrübe ettik bunu.

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Zafer yılmaz :

Seçimler öncesinde DEM partiyi PKK diyenler,milleti yalanlarıyla inandıranlar, chp yi hedef alanlar, şimdi masaya oturmaya çalışıyor. Bu nasıl 2 yüzlülük siyaset.Siyasetin temeli milleti aptal yerine koymamakla olur. Güven, umut, verimliliği veremeyen iktidarın başarısız ortağı.

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Ser_hat:

Öcalan katildir,teröristtir. Vatan hainidir.Her şeyi geçtim bebek katilidir.Serbet bırakılamayacağı gibi,serbest bırakılması teklif dahi edilmemelidir.

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Delil Deniz:

Anlaşırlar akpnın sonu geldi son careyi demle anlaşarak saglıcklar

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Mücahit Kılıç:

Diktatörler kendi cıkarları icin en buyuk düsmanla bile anlaşmaya gidiyor. Bundan 20 30 yıl sonra tarih kitaplarında en kötü yıllar diye yazacak bu yıllar.

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balabey aziz:

Chp demle görüşseydi demedigini bırakmazdı akp mhp .kendileri görüşünce normal oluyor

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5
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Demir Acer:

Sayın Bahçeli acıma yetime, el verirsin kol isterler demin tpin kime neye çalıştığı zaten ortada

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AbdulMetin:

DEM = PKK, onlara oy verenlerde haindir, Devletten vergi çalanlarda, yolsuzluk yapanlarda masuma zulmeden de Türk Halkı için aynıdır!

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Temha Arak:

sn bahceli sana olan azbir guvenimiz vardi resmen onunda içine s......tin,hicbir siyasetciye guvenmiyorum artik.hwpiniz boş sunuz

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