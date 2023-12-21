DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde kürsüde yaptığı konuşmada "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.
TBMM'de bütçe görüşmelerinde DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan,"Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam sürüyor. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın kürsüde yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili konuşması tepki çekti.
"ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEĞE KAVUŞMASI İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALIDIR"
10 dakikalık bütçe kanun teklifi konuşmasının 6 dakikasında PKK terör örgütü elebaşını öven Nevroz Uysal Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.